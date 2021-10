Gmina Myślenice. Strażacy walczyli z pożarem w silosie Katarzyna Hołuj

W sobotę (2 października) o świcie strażacy zostali wezwani do strefy przemysłowej w Polance, gdzie doszło do pożaru silosu z asfaltem. Na miejsce sprowadzono podnośnik hydrauliczny i przystąpiono do gaszenia ognia, który pojawił się zbiorniku ze 100 tonami surowca. Cała operacja zajęła strażakom ponad 4 godziny.