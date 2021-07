Gmina Myślenice. Trwa ratowanie mienia po powodzi. Woda większa niż w 1997 i 2010 roku! [ZDJĘCIA]

Justyna Iskra z Krzyszkowic mówi, że tego co przeżyli w nocy nie da się opisać. Potok, a może raczej strumyk, który na co dzień da się przekroczyć jednym krokiem zamienił się w rzekę. Przepłynęła m.in. przez jej ogród. - Mieliśmy wodę dookoła naszego domu. Wdarła się do garażu, kotłowni, spiżarni – mówi kobieta.

Jak dodaje, nie zdarzyło się to podczas żadnej z poprzednich powodzi, które pamięta. Słyszała za to jak ktoś mówił, że potok już kiedyś wylał, ale było to na początku XX wieku.

W akcji uczestniczą wszystkie jednostki OSP z terenu gminy, które wspomagają dodatkowo strażacy z gmin Wiśniowa i Raciechowice oraz powiatu krakowskiego. Zaangażowanych jest ok. 350 strażaków.

Rano wiceburmistrz Myślenic Mateusz Suder zwołał posiedzenie gminnego zespołu zarzadzania kryzysowego.

Jak nam powiedział, z relacji strażaków wynika, że rozmiar klęski jest większy niż podczas największych dotychczas powodzi z lat 1997, 2010 i 2014.

Na miejsce skierowano ciężki sprzęt, m.in. koparki.