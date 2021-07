Gmina Myślenice. Tydzień po powodzi. Najważniejsze liczby i podziękowania Katarzyna Hołuj

W niedzielę (27 lipca) mija tydzień od powodzi błyskawicznej, która nawiedziła gminę Myślenice i okazała się brzemienna w skutkach. Dość powiedzieć, że w działaniach ratowniczych wzięło udział 500 (!) strażaków. Dla części z nich zaczęły się one już od godz. 1.30 i to nie od powodzi, a od pożaru wywołanego przez uderzenie piorunem, a potem trwały już bezustannie do godz. 22. następne dni też były pełne pracy przy sprzątaniu. Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka podziękował za tę pracę zarówno strażakom, jak i żołnierzom WOT na specjalnie zwołanej konferencji prasowej podsumowującej działania powodziowe.