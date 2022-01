Gmina Myślenice. Wnioski o dodatek osłonowy można wrzucać do urny lub składać przez ePUAP Katarzyna Hołuj

Urna, do której można wrzucać wnioski znajduje się w siedzibie CUS przy ul. Słowackiego 82 w Myślenicach Katarzyna Hołuj Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do piątku (21 stycznia) do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach wpłynęło już siedemset wniosków o dodatek osłonowy. Od teraz wnioski można złożyć już tylko przez internet lub wrzucając go do urny w siedzibie Centrum Usług Społecznych. Ma to związek ze zwiększoną liczbą zakażeń i przejściem CUS w tryb pracy zdalnej.