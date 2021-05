Gmina Myślenice. Zawada zyska nowe tereny budowlane? Jest projekt planu

FLESZ - Zimna wiosna to droższe warzywa

Decyzja o wydłużeniu do 17 maja czasu, w którym mieszkańcy mogą się zapoznać z projektem planu, wynikała, jak słyszmy w magistracie, z sytuacji epidemicznej w kraju oraz ograniczeniem dostępności mieszkańców do urzędu, który dopiero od 4 maja zaczął znów jest otwarty dla klientów (wcześniej możliwe były jedynie konsultacje telefoniczne). Z dokumentacją można się też zapoznać w internecie (jest zamieszczona na stronie www.myslenice.pl).

Uwagi do projektu można składać najpóźniej do 1 czerwca br., a już 17 maja, w poniedziałek o godz. 10 (w sali ślubów) odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie. Udział w niej będzie możliwy także zdalnie (link do połączenia z platformą zostanie umieszczony na stronie gminy).

Jak mówi Irena Chlebda, sołtyska Zawady, część mieszkańców już od dawna, bo od kilkunastu lat czeka na zmianę planu. Powodem tego jest chęć przekształcenia posiadanych działek rolnych na budowlane.