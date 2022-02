Gmina Niepołomice. Będzie wyczekiwana przebudowa drogi wojewódzkiej 964. Prace zaplanowano do września 2023 roku

Pierwszy etap renowacji drogi wojewódzkiej 964 w gminie Niepołomice miał miejsce w 2016 roku. Odnowiono wtedy ok. 4 km drogi, od ronda przy Urzędzie Miasta w Niepołomicach do siedziby szkoły w Woli Batorskiej. Remont kolejnego fragmentu tej trasy, od Woli Batorskiej do Chobotu, zapowiadano niedługo potem, ale przez długi czas (lata 2018-2019) nie udawało się rozstrzygnąć przetargów – w formule zaprojektuj i wybuduj – na wykonanie tych robót.

Ostatecznie zdecydowano, że to Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotuje dokumentację dla inwestycji. Zrid dla niej został wydany we wrześniu 2021 roku, a teraz (18 lutego) ZDW ogłosił przetarg na prace budowlane, ogromnie wyczekiwane przez mieszkańców i kierowców.