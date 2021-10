Gmina Niepołomice. Kompleksowa modernizacja placów zabaw w zawieszeniu. Przesunięto termin prac

W ramach niepołomickiego BO na lata 2020-2021 miano zmodernizować place zabaw: w Niepołomicach (trzy: przy ul. Topolowej, przy krytej pływalni, przy szkole podstawowej), w Niepołomicach - Podgrabiu (przy podstawówce), w Ochmanowie (przy Domu Kultury) oraz Staniątkach (przy szkole), a Woli Batorskiej wybudować mini park z urządzeniami do rekreacji.

Jak wyjaśniał burmistrz Niepołomic Roman Ptak, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, firma która złożyła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tych siedmiu zdań, domówiła ostatecznie podpisania umowy na prowadzenie prac.

- Ceny zaproponowane przez tę firmę były i tak w sumie o ok. 150 tys. zł wyższe niż w kosztorysach we wnioskach zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, ale byłem skłonny dołożyć pieniędzy na te zadania. Jednak firma zrezygnowała z podpisania umowy. Jest to prawdopodobnie konsekwencją znacznego wzrostu cen od czasu przygotowania projektów (okres 2019-2020 – red.) - mówił burmistrz.