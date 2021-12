Gmina Niepołomice. Nowa komunikacja dowiezie mieszkańców do pociągu i autobusu do Krakowa

O możliwość podróży do Krakowa z przesiadką do pociągu oraz autobusów aglomeracyjnych, mieszkańcy niepołomickiego rejonu upominali się od dawna. Niepołomice czekały jednak z tym na zakończenie ogromnego transportowego projektu – za ponad 26 mln zł, prowadzonego z pomocą unijnej dotacji – obejmującego m.in. budowę w gminie „sieci” centrów przesiadkowych, co nastąpiło w październiku 2021 roku.

Pasażerowie linii dowozowych będą mieli możliwość przesiadki do autobusów aglomeracyjnych, przede wszystkim do 301 (na miejskim dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej w Niepołomicach) lub do pociągu do Krakowa (na stacji PKP w Podłężu).