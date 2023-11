Gmina Nowe Brzesko. Jest przetarg na projekt mostu na Wiśle między Świniarami a Śmiłowicami

Przeciwko budowie mostu w Hebdowie protestowali przede wszystkim mieszkańcy tej miejscowości, którzy znaleźli dodatkowo sojusznika w postaci małopolskiego konserwatora zabytków. Budowa mostu miała mieć negatywny wpływ m. in. na znajdujący się tym miejscu zabytkowy klasztor. Lokalizacji nie pomógł nawet fakt, że za tym rozwiązaniem mocno optował nowobrzeski samorząd, dowodząc, że to najlepszy wariant ze względu na dostępność strefy gospodarczej oraz planów związanych z budową obwodnicy miejscowości.

Ostatecznie wygrała koncepcja Śmiłowice – Świniary (tzw. wariant sierosławicki), której na samym początku dawano najmniejsze szanse. Głównym powodem były wysokie koszty, wynikające z posadowienia mostu i dróg dojazdowych do niego na pylonach. Ostatecznie most ma zostać posadowiony częściowo na pylonach, a częściowo na nasypie ziemnym. To ostatnie spowodowało, że koszty inwestycji będą niższe, ale z kolei mieszkańcy miejscowości położonych po południowej stornie Wisły mają obawy, że spowoduje to zagrożenie powodziowe dla ich miejscowości. Przeciwnicy tej koncepcji zwracają uwagę również na sporą odległość od istniejącej przeprawy w Nowym Brzesku i bliskość do mostu w Sokołowicach.

Ostatecznie jednak to właśnie dla tego wariantu została latem wydana decyzja środowiskowa, a w październiku Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na projekt i nadzór inwestorski. Firmy, które chcą wziąć udział w postępowaniu, powinny złożyć swoje oferty do 20 listopada. Na realizację zamówienia będą miały 22 miesiące. To oznacza, że projekt powinien być gotowy przed końcem 2025 roku.