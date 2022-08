Gmina Pałecznica. Ktoś celowo podpala zboże? Już cztery pożary

Do wszystkich zdarzeń dochodziło na stosunkowo niewielkim obszarze. Trzy z nich miały miejsce w miejscowości Nadzów, a czwarte w sąsiednim Bolowie. W trzech przypadkach były to pożary zboża na pniu, a w ostatnim - w minioną niedzielę – paliły się bale słomy. Do wszystkich zdarzeń doszło między 19 lipca a 7 sierpnia. W najpoważniejszym pożarze ogień zniszczył około dwóch hektarów zboża. Podczas pierwszego pożaru pracownik próbujący ugasić ogień doznał poparzeń i trafił do szpitala.

- O ile w jednym przypadku podejrzewaliśmy, że pożar mógł być spowodowany przez nieumyślne zaprószenie ognia, to w dwóch mamy podejrzenia, że doszło do celowych podpaleń - mówi komendant powiatowy PSP w Proszowicach mł. bryg. Zbigniew Kwinta.