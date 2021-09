Gmina Pcim. Dotacja z rezerwy premiera pomoże w modernizacji szkoły w Trzebuni Katarzyna Hołuj

We wtorek (21 września) wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z Piotrem Hajdukiem, wójtem gminy Pcim umowę o przekazaniu gminie dotacji celowej w wysokości niespełna 3,5 mln na modernizację Zespołu Placówek Oświatowych w Trzebuni. Będzie to pierwszy tak szeroko zakrojony remont tej placówki od 1995 roku, kiedy oddano ją do użytku.