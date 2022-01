Gmina Pcim. Oszust z portalu randkowego zatrzymany Katarzyna Hołuj

W ręce policji wpadł 31-latek, który oszukał 28-letnią mieszkankę gminy Pcim i jej bliskich na ponad 200 tys. zł. Było to możliwe dzięki temu, że nie tylko kobieta zaufała mężczyźnie poznanemu na portalu randkowym, ale zdobył on też zaufanie jej rodziny. Nie podejrzewali, że pożycza pieniądze od coraz to nowych osób za plecami innych.