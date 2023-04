Gmina Proszowice bez wody. Poważna awaria na obrzeżach miasta [AKTUALIZACJA]

- Do uszkodzenia rurociągu doszło najprawdopodobniej na skutek nadmiernych naprężeń. Od wielu godzin pracujemy nad usunięciem awarii z użyciem ciężkiego sprzętu. Zaangażowaliśmy już do tego w sumie kilkanaście osób. Niestety uszkodzenie jest bardzo poważne. Najstarsi pracownicy zakładu nie pamiętają takiej awarii – mówi prezes spółki Wodociągi Proszowickie Michał Chudy

- Nie chcę podawać dokładnej godziny, bo już trzy razy wydawało nam się, że jesteśmy blisko. Niestety warunki są ciężkie. Do uszkodzenia doszło na głębokości od 4 do 7 metrów. Grunt się osuwa. Do tego są fatalne warunki pogodowe. Mam jednak nadzieję, że już w najbliższym czasie uda nam się wymienić uszkodzony fragment – zapowiada prezes Chudy.

W piątek w południe na miejsce awarii została sprowadzona 25-tonowa koparka na gąsienicach. Trwało zgrzewanie rury, która zastąpi uszkodzony fragment. Nawet gdy wodociąg zostanie naprawiony trzeba będzie go zabezpieczyć, a system napełnić wodą. To z kolei wymaga uruchomienia stacji uzdatniania, która na czas awarii musiała zostać wyłączona. Dlatego trzeba się liczyć jeszcze z co najmniej kilkugodzinną przerwą w dostawach wody.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie UGiM w Proszowicach wodę do celów sanitarnych można otrzymać w sąsiedztwie Banku Spółdzielczego przy ul. Krakowskiej, gdzie dyżurują strażacy z OSP Jakubowice. Poza tym woda ma być sukcesywnie dostarczana na tereny wiejskie. Przez OSP Klimontów dla Klimontowa, Stogniowic Jakubowic, Kowali, Górki Stogniowskiej oraz Przezwód. Przez OSP Kościelec do Kościelca, Ciborowic, Piekar, Mysławczyc i Wolwanowic. Przez OSP Bobin do Bobina, Czajęczyc i Koczanowa, a po nabraniu wody do Jazdowiczek, Szklanej, Łaganowa, Żębocina i Więckowic.