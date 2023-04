Gmina Proszowice bez wody. Poważna awaria na obrzeżach miasta

Początkowo awaria nie była mocno odczuwalna, gdyż w systemie był jeszcze pewien zapas wody. W piątek nad ranem woda płynęła z kranów już tylko w bardzo nielicznych miejscach i pod niskim ciśnieniem. Wyjątkiem są tylko te miejsca, do których woda jest doprowadzana bezpośrednio z ujęcia w Pałecznicy.

- Do uszkodzenia rurociągu doszło najprawdopodobniej na skutek nadmiernych naprężeń. Od wielu godzin pracujemy nad usunięciem awarii z użyciem ciężkiego sprzętu. Zaangażowaliśmy już do tego w sumie kilkanaście osób. Niestety uszkodzenie jest bardzo poważne. Najstarsi pracownicy zakładu nie pamiętają takiej awarii – mówi prezes spółki Wodociągi Proszowickie Michał Chudy

Przedświąteczne przygotowania w domach w gminie Proszowice zostały mocno zakłócone. Wszystko przez awarię, do której doszło jeszcze w czwartek około południa.

- Nie chcę podawać dokładnej godziny, bo już trzy razy wydawało nam się, że jesteśmy blisko. Niestety warunki są ciężkie. Do uszkodzenia doszło na głębokości od 4 do 7 metrów. Grunt się osuwa. Do tego są fatalne warunki pogodowe. Mam jednak nadzieję, że już w najbliższym czasie uda nam się wymienić uszkodzony fragment – zapowiada prezes Chudy.

Nawet gdy wodociąg zostanie naprawiony trzeba będzie go zabezpieczyć, a system napełnić wodą. To z kolei wymaga uruchomienia stacji uzdatniania, która na czas awarii musiała zostać wyłączona. Dlatego trzeba się liczyć jeszcze z co najmniej kilkugodzinną przerwą w dostawach wody.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie UGiM w Proszowicach wodę do celów sanitarnych można otrzymać w sąsiedztwie Banku Spółdzielczego przy ul. Krakowskiej, gdzie dyżurują strażacy z OSP Jakubowice.