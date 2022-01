Gmina Skała. Uzupełniali skład Rady Miejskiej. Podczas wyborów nowym radnym został Marcin Piekarz

W wyborach tych kandydowały dwie osoby - dwaj panowie w Sobiesęk. Jak podaje Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Krakowie wyniki są następujące: Marcin Rafał Piekarz uzyskał 143 głosy, co stanowi 64 procent wszystkich oddanych głosów. Komisarz Wyborczy obwieścił, że to on zdobył mandat radnego. Jego kontrkandydat Szczepan Mateusz Madej uzyskał 82 głosy, co stanowiło 36 procent oddanych głosów.

Podczas tych wyborów były dwie komisje obwodowe i w obu wygrał Piekarz. W komisji obwodowej mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 1 w Skale Piekarz uzyskał 81 głosów, a Madej 73. Natomiast w komisji obwodowej mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Minodze - Piekarz uzyskał 62 głosy, a Madej 9 głosów. Po wyborach obaj panowie pogratulowali sobie wyników i podziękowali wyborcom za udział w głosowaniu.