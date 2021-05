Gmina Skawina. Złodziej włamał się do remizy i okradł strażaków z butów bojowych

Strażacy z Kopanki nie mogli uwierzyć, że ktoś zdecydował się na włamanie do remizy.

– pyta retorycznie Marcin Mocha, prezes OSP w Kopance, gdzie druhowie w dużym stopniu sami adaptują obiekt dawnej pompowni Elektrowni na remizę. Obiekt jest ich oczkiem w głowie, gdzie spędzają każdą wolną chwilę, by prace szły do przodu.

Tu też znajduje się magazyn Gminnego Centrum Kryzysowego.

- Złodziej rozbił dwie szyby. Najpierw w powstającej części socjalnej, w której nie miał co ukraść i z której nie ma przejścia do garażu, gdzie znajduje się szatnia. Obszedł więc remizę i w części garażowej wybił drugą szybę i tędy dostał się do środka. Na nagraniu widać, jak przymierzał buty i z dwoma parami uciekł z remizy. Jedna para to buty bojowe naszego kolegi druha Mariusza, służące w akcjach ratowniczych, a drugie, to jego prywatne buty