Gmina Słomniki. Ciągnik przygniótł mężczyznę podczas prac polowych w Wężerowie. Przyleciało po niego pogotowie lotnicze

Do zdarzenia doszło w piątek 29 lipca po godz. 14. Na miejsce zdarzenia wezwano służby ratownicze. Jak relacjonują strażacy z Patrol998-Małopolska nim ratownicy przybyli udało się wyciągnąć poszkodowanego mężczyznę spod ciągnika. Do podniesienia ciągnika użyto ładowarki teleskopowej. Następnie ranny, ale przytomny człowiek został opatrzony na miejscu przez służby medyczne, a Następnie przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Krakowie.