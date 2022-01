Gmina Słomniki. Mężczyzna wpadł do wykopu. Potłuczony ze złamaną nogą trafił do szpitala

Okazało się, że był to postronny człowiek, który niefortunnie wpadł do dziury w ziemi zrobionej przez drogowców.

Nie mógł wyjść samodzielnie, ale pomogły mu osoby przybyłe na miejsce. Okazało się, że mężczyzna złamał nogę podczas tego zdarzenia - informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

W akcji uczestniczyli ratownicy z miejscowych jednostek: OSP Miłocice, OSP Słomniki, a także policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Nim pogotowie przybyło, to poszkodowanemu pomocy udzielili druhowie z OSP Miłocice, a następnie przekazali go ratownikom z pogotowia, którzy odtransportowali rannego do szpitala.