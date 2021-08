Gmina Słomniki. Zmodernizowali drogi do domów i pól. Będzie bezpieczniej

Remonty i modernizacje objęły drogę w: Trątnowicach na odcinku 116 metrów, Zagajach Smrokowskich na odcinku 350 metrów oraz w Szczepanowicach na odcinku około 100 metrów. To szlaki prowadzące zarówno do domów, jak i do pól. Dzięki pracom remontowym zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort jazdy.

W ramach inwestycji zostały wykonane nowe podbudowy dróg z kamienia oraz i nawierzchnie asfaltowe. Zadanie realizowała firma Prima-Kop Grzegorz Wawrzeń z gminie Koniusza. Łączny koszt robót wyniósł prawie 130 tys. zł. Całość pokryła gmina Słomniki ze swojego budżetu.