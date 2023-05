Gmina Sułkowice dopłaci do łapania deszczówki. Lubień robi to już od trzech lat Katarzyna Hołuj

Sułkowice są kolejną gminą, która chce zachęcić mieszkańców do niemarnowania deszczówki Andrzej Wisniewski / Polskapresse

Gmina Sułkowice wydłużyła termin składania wniosków o dotacje w ramach realizowanego w tym roku po raz pierwszy "Gminnego Programu Mała Retencja w gminie Sułkowice". Pierwotnie ich nabór miał trwać do 20 maja, ale przedłużono go do końca tego miesiąca, czyli środy (31 maja). Powodem ma być duże zainteresowanie mieszkańców dopłatami do zakupu zbiorników na wody opadowe i roztopowe, które można wykorzystać np. do podlewania ogródka lub mycia samochodu.