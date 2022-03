Gmina Świątniki Górne. Artyści przeciwko planom budowy S7. Chcą ratować piękno krajobrazu

W imieniu Na wystawę zaprosił Komitet Protestacyjny Olszowic, którzy powstał, żeby sprzeciwiać się pomysłowi poprowadzenia S7 przez te miejscowości. Wernisaż będzie 20 marca 2022 o godz. 18 w Galerii Sztuki Batko w Ochojnie.

Zachowajmy naszą „małą zieloną Irlandię” dla przyszłych pokoleń, nie pozwólmy, by ruch tranzytowy S7 unicestwił tak piękne tereny powiatu krakowskiego. Wystawa jest skierowana zarówno do okolicznych mieszkańców, by im uświadomić, że każdy musi walczyć o to miejsce, jak i do osób, które decydują o ewentualnym przebiegu dróg ekspresowych w Polsce - informują organizatorzy wystawy.