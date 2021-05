Gmina Świątniki Górne. Majówka na olszowickiej Kaimówce. Na pogorzelisku stoi nowy dom i najmłodsza polska kapliczka

Olszowice, niewielką wioskę w gminie Świątniki Górne poznały rzesze ludzi dobrej woli. Tu po sylwestrowym pożarze społeczność pokazała, że pomoc sąsiedzka ma wielką moc. Gdy 88-letnia Teresa Młynarczyk i jej syn Zbigniew stracili swój stary drewniany dom, to strażacy z OSP Olszowice, rodzina, znajomi, sąsiedzi zaparli się, że odbudują go i to bez ani jednego dnia zwłoki. Nowy dom powstał w 62 dni.

Potem zagospodarowali podwórko, zrobili altankę, warsztat dla pana Zbyszka, kojec dla psów i ogrodzenie domu, a w nim miejsce na figurkę Matki Bożej Niepokalanej. Tej, która ocalała z pożaru. Młynarczykowie stracili wszystko. Podczas pożaru zawalił się dach, ściany domu, spaliło się wszystko, a figurka stała tylko trochę osmolona. Dlatego teraz jest taka cenne, przy niej śpiewają majówki na Kaimówce.