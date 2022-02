Gmina Świątniki Górne. Poszukiwany listem gończym, bez prawa jazdy, pijany wsiadł za kierownicę i wjechał do rowu Barbara Ciryt

Fot. KWP w Krakowie

56-letni mężczyzna poszukiwany listem gończym i trzema nakazami doprowadzenia do aresztu wpadł w ręce policjantów w Wrząsowicach w gminie Świątniki Górne. Okazało się też, że miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami, ale wsiadł za kierownicę i to będąc pijanym, w tym stanie wjechał do rowu. Teraz odsiedzi zasądzona karę.