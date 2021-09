Gmina Tokarnia. Po obfitych opadach woda wystąpiła z koryt potoków Katarzyna Hołuj

zdjęcie ilustracyjne Fot. Dariusz Tylek/OSP Głogoczów

Poranne opady dały się we znaki mieszkańcom gminy Tokarnia, a dokładnie Tokarni, Skomielnej Czarnej i Więciórki. Strażacy interweniowali tam osiem razy. Zgłoszenia dotyczyły zatkanych przepustów, wody, która wylewała na drogi, zalewała posesja i dostawała się do piwnic. W tych ostatnich miała sięgać miejscami nawet metra. Z czasem opady traciły na intensywności i interwencji było mniej. Ponadto w powiecie myślenickim, strażacy z powodu obfitych opadów, wyjeżdżali jeszcze do Osieczan i Zasani.