Gmina Wieliczka. 100-lecie LKS Czarnochowice: moc gratulacji i wyróżnień, mural, archiwalne fotografie [ZDJĘCIA]

Podczas spotkania nie zabrakło licznych wyróżnień i odznaczeń dla pokoleń zawodników i zasłużonych działaczy klubu, którzy zostali uhonorowani w sposób specjalny przez Podokręg Piłki Nożnej w Wieliczce (reprezentowany przez prezesa Andrzeja Strumińskiego) oraz Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie, a także przez wielickich samorządowców i władze gminy oraz przedstawicieli Wielickiego Ośrodka Sportu.

Wśród zasłużonych gości honorowych uroczystości byli m.in. zasłużony zawodnik Stanisław Szewczyk oraz 101-letni Klemens Oprych.

- Okres stu lat bogatej tradycji sportowej to nie tylko powód do dumy, ale jednocześnie wyzwanie, by nadal kontynuować tę wspaniałą przygodę – poprzez wy-trwałą systematyczną pracę szkoleniową i konsekwentne działanie. Te wszystkie działania doprowadziły do znakomitych wyników sportowych i odkrywania utalentowanych zawodników dla których piłka nożna, jako dyscyplina sportowa stała się prawdziwą pasją. Dziękujemy, że od wielu lat dokładacie wszelkich starań, by kolejne pokolenia sportowców mogły wspólnie pracować pozostając chlubą nie tylko Klubu, ale również miasta i gminy Wieliczka – taki m.in. słowami dziękowano LKS Czarnochowice za 100-letnią działalność i wkład w rozwój wielickiego sportu.