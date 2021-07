Gmina Wieliczka. 39-latek okradł samochód. Usłyszał liczne zarzuty

Jak podaje policja, 39-latek wybił w audi szybę od strony pasażera i zabrał z samochodu saszetkę, w której znajdowały się dokumenty oraz dwie karty bankomatowe.

Policjanci ustalili, że ukradzione karty bankomatowe były używane w rożnych bankomatach na terenie Krakowa. Sprawca podjął aż siedem nieudanych prób wypłacenia za ich pomocą gotówki. Szybko namierzono złodzieja, którym okazał się mieszkaniec krakowskiego Prokocimia.

39-latek usłyszał siedem zarzutów usiłowania kradzieży z włamaniem (próba wypłaty cudzą kartą z konta bankowego traktowane jest jako kradzież z włamaniem) oraz zarzuty: kradzieży z włamaniem do samochodu, kradzieży karty bankomatowej, posiadania cudzych dokumentów. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.