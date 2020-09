Gmina Wieliczka. Awantura o szkolne świetlice. Negatywna opinia sanepidu o ich zamknięciu

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

W efekcie część szkół z gminy Wieliczka zdecydowała się na otwarcie świetlic. Komunikaty o tym pojawiły się już m.in. na stronach internetowych SP nr 1 i 3 w Wieliczce oraz SP w Węgrzcach Wielkich. Opieka świetlicowa zostanie zapewniona również w wielickiej „czwórce” oraz w „Solnym Mieście” (będzie uczyć się tam siedem klas z SP nr 4, a na świetlicę zostanie zaadaptowana dotychczasowa sala zabaw obiektu).

- Raport dotyczący organizacji zajęć świetlicowych w szkołach mamy otrzymać w środę. Wtedy będzie wiadomo, które szkoły uruchomią taką opiekę – mówi Magdalena Golonka z Urzędu Miasta w Wieliczce.

Z kolei burmistrz Wieliczki Artur Kozioł powiedział nam, że „jest przekonany, że większość rodziców nie pośle dzieci do świetlic”.

- Wielu rodziców ma obawy przed posyłaniem dziecka do szkoły, a co dopiero do świetlicy, gdzie będzie dochodzić – w pomieszczeniu zamkniętym - do „mieszania się” dzieci z różnych klas. To jest sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa i powoduje zagrożenie, że na kwarantannę może trafić w jednej chwili cała szkoła. Nie wycofuję się z zaleceń o zawieszeniu pracy świetlic. Jestem przekonany, że ta decyzja była słuszna – uważa burmistrz Wieliczki.