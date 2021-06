Gmina Wieliczka. Będą zmiany w planie miejscowym. To efekt protestów mieszkańców przeciwko blokowiskom

- W ubiegłym roku to mieszkańcy, którzy wypowiadają się teraz na sesji za zmianami w planie, stali przy magistracie z transparentem „Stop zmianom w planie”. Nie chcieliście też zmian w studium (chodzi o przystąpienie do sporządzania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wieliczka, co procedowano w okresie luty – marzec 2020; uchwała w tej sprawie została ostatecznie zablokowana głosami 14 radnych, w większości z klubu PiS – red.), a dziś słyszę, że „szkoda, że nie wprowadziliśmy zmian w tamtym roku”. Ci którzy rok temu chcieli wstrzymywać wszystko, dziś pytają - kto to wstrzymał - twierdził z kolei radny Piotr Ptak, który odpowiedział mieszkańcom w trybie ad vocem.