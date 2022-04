Gmina Wieliczka. Boisko „Wilgi” Koźmice Wielkie idzie do przebudowy. Prace pochłoną 0,5 mln zł

Realizacja wyczekiwanych prac jest możliwa, dzięki oszczędnościom przetargowym, które pojawiły się w ostatnich latach w ramach przedsięwzięć prowadzonych w gminie Wieliczka z pomocą unijnego programu Leader. Fundusze te przeznaczono na dodatkową inwestycję rekreacyjno-sportową, właśnie z Koźmicach Wielkich.

Modernizacja obiektu „Wilgi” pochłonie 0,5 mln zł. Część tej kwoty pokryje unijne dofinansowanie, z puli funduszy dla Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego. Brakujące pieniądze zapewni gmina Wieliczka.

- Ceny z przetargu „wyszły” nieco większe niż kwota zabezpieczona na to zadanie w budżecie gminy (370 tys. zł), dlatego do inwestycji trzeba dołożyć ok. 140 tys. zł (nad zwiększeniem puli na przebudowę boiska wieliccy radni miejscy zagłosują podczas dzisiejszej sesji – red.) – powiedział nam wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa.