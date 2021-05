Gmina Wieliczka. Jednostki OSP w Byszycach oraz Chorągwicy otrzymają nowe samochody bojowe

NOWE Mieszkaniec Krakowa zaśpiewał polityczną piosenkę w stanie wojennym. Teraz wywalczył 10 tys. zł za dwumiesięczny areszt

Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał 10 tys. zł zadośćuczynienia mieszkańcowi miasta, który w stanie wojennym w styczniu 1983 r. zaśpiewał polityczną piosenkę i za to trafił na dwa miesiące do aresztu. Do incydentu doszło na terenie jednostki wojskowej, w której ówczesny szeregowiec Marek Z. odbywał zasadniczą służbę wojskową.