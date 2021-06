Gmina Wieliczka. Mieszkańcy Dobranowic nie chcą żyć w cieniu kamieniołomu. Las Winny stał się użytkiem ekologicznym

Jak opowiadała podczas ostatniej sesji wielickiej Rady Miejskiej sołtys Dobranowic Ewa Podsiadło, reaktywowano wtedy Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dobranowic „Prometeusz”, by lokalna społeczność mogła być stroną postępowania prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (wydaje on zgodę na prowadzenie prac geologicznych – red). Mieszkańcom udało się ograniczyć prace geologiczne i inwestor nie zdążył opracować odpowiedniej dokumentacji.

- Nie chcemy żyć w cieniu kamieniołomu – mówili mieszkańcy „Dziennikowi Polskiemu” we wrześniu 2017, kiedy pisaliśmy po raz pierwszy o tym problemie. Ludzie obawiali się nie tylko dewastacji atrakcyjnego przyrodniczo terenu, ale także uciążliwości związanych z działalnością kopalni, m.in. hałasu i ciężkich pojazdów na nieprzystosowanych do tego lokalnych drogach.

Obawy, że w dobranowickim lesie powstanie kopalnia kruszcu na skalę przemysłową, a gminie ubędzie cenny przyrodniczo teren, towarzyszą mieszkańcom od 2017 roku. To wtedy rozpoczęły się tam wiercenia geologiczno-odkrywkowe, mające dać odpowiedź czy na zalesionym wzgórzu znajdują się bogate złoża piaskowca.

- Z rozmów z planistami wynikało, że to, że teren ten jest wpisany w planie miejscowym jako las, nie gwarantuje nam, że nie powstanie tam kamieniołom. Zaczęliśmy myśleć o innym zabezpieczeniu przed niechcianą inwestycją. Pomysł z utworzeniem tu użytku ekologicznego nie jest nowy. Sugestia, by las miał taki status była już w 2000 roku. Wykonana została wtedy także odpowiednia dokumentacja, a myśmy ją teraz tylko odświeżyli – wyjaśniała Ewa Podsiadło, mająca 40-letnie doświadczenie zawodowe związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

W międzyczasie procedowano nowe wielickie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W lipcu 2019 inwestor złożył do niego wniosek - oczekując przekwalifikowania lasu na teren przemysłowy, uzasadniając „znajdującymi się tam pokładami piaskowca, który zamierza eksploatować metodą odkrywkową”. Gmina wniosek odrzuciła, argumentując to brakiem udokumentowania istnienia złoża.

- Nie zabieramy nikomu jego własności, tylko ograniczamy sposób jej użytkowania. Nawet jakby groziły nam odszkodowania, to i tak jest to lepsze niż kamieniołom – gehenna dla Dobranowic i całej gminy – stwierdził radny Andrzej Dyga.

Opinię prawną w tej sprawie przedstawił także Jerzy Smalewski, radca prawny wielickiego Urzędu Miasta. Wynika z niej, w skrócie, że w tym przypadku ewentualne roszczenia, jeśli w ogóle będą możliwe - to niewielkie, bo teren ujęty w planie miejscowym jako las pozostanie lasem, a „użytek ekologiczny nie zmieni sposobu użytkowania tych gruntów, tylko w niewielkim stopniu je ograniczy”.

Uchwałę o ustanowieniu użytku ekologicznego „Las Winny” w Dobranowicach poparło 14 radnych, a siedmioro wstrzymało się od głosu.

Do uruchomienia kamieniołomu na tym terenie przymierzała się krakowska firma, zajmująca się m.in. eksploatacją kamienia i kruszywa. Jej właściciel, który jest jednocześnie współwłaścicielem lasu, początkowo nie chciał rozmawiać z „Dziennikiem Polskim” i odmówił komentarza, a potem stwierdził, że ustanowienie użytku ekologicznego na prywatnym terenie to „granda w biały dzień i przygotowywane są w tej sprawie dokumenty by wejść na drogę prawną”.

Las Winny to czwarty użytek ekologiczny w gminie Wieliczka

Zalesione wzgórze w Dobranowicach objęto szczególną ochroną z uwagi na występowanie tam cennych, rzadkich, a także chronionych gatunków roślin (m.in. mających ponad 100 lat buków, grabów i dębów), grzybów i zwierząt (m.in. 41 gatunków patków, prawie wszystkie podlegające ścisłej ochronie).