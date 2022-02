Gmina Wieliczka. Mieszkańcy Golkowic chcą drogi zastępczej na czas budowy kanalizacji. Urząd odmawia

Sanitarna infrastruktura będzie budowana w części Golkowic, w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności. Roboty zaplanowano m.in. na przysiółku Lasowice, gdzie na czas prac, które mają potrwać 2-3 miesiące, zapowiedziano zamknięcie – w godz. 8-16 - jednej drogi dojazdowej w tym rejonie.

Mieszkańcy nie godzą się na taki scenariusz. Przedstawiciele społeczności przysiółka Lasowice przyszli na ostatnią sesję wielickiej Rady Miejskiej, by publicznie zaapelować o wykonanie tam tymczasowej drogi.

- Nie zgadzamy się na całkowite zamkniecie drogi. Nie będziemy mieli w ogóle dojazdu do domów. Brak możliwości wyjazdu ze wsi spowoduje paraliż. Co z ewentualnym dojazdem karetek? Co z firmami które działają w Laskowicach? Co z ludźmi, którzy przecież muszą wyjechać do pracy i z niej wrócić? Mają sobie wziąć wolne na te trzy miesiące? - pytała podczas sesji Katarzyna Bednarz z Golkowic.