Gmina Wieliczka. Mieszkańcy Kokotowa żądają poprawy bezpieczeństwa na drodze przez wioskę [ZDJĘCIA]

Remont ponad 4,3 km gminnej ulicy św. Jana, wiodącej przez Śledziejowice, Brzegi i Kokotów wykonano w 2016 roku, za ok. 7 mln zł, z pomocą dotacji z rządowego programu (z dawnej „schetynówki”). Już podczas prowadzenia tych prac mieszkańcy odcinka tego traktu położonego w Kokotowie w rejonie nazywanym „Kolonią” protestowali m.in. przeciwko zwężeniu i tak ciasnej drogi oraz nadmiernej wysokości montowanych krawężników (mierzyły one wtedy... ok. 40 cm, co w wielu przypadkach uniemożliwiało wjazd samochodem na posesję, determinacja mieszkańców sprawiła, że krawężniki zostały ostatecznie nieco obniżone).

Jezdnia wyniesiona ponad pobocza i „dziwne” krawężniki to niejedyny problem na ulicy św. Jana w Kokotowie. Na części drogi system odwonienia (tzw. hydrofugę) poprowadzono środkiem wąskiej jezdni, a rejonie „Kolonii” - poboczem.