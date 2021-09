Gmina Wieliczka. Nowa część strefy przemysłowej jest gotowa. Dla inwestorów przygotowano ok. 150 ha [ZDJĘCIA]

Rozbudowa WSAG trwała od początku 2020 roku. W inwestycji podzielonej na dwa etapy (pierwszy kosztował 9,6 mln zł, a drugi 23,4 mln zł) pomogło gminie Wieliczka pokaźne dofinansowanie unijne (21,9 mln zł), z puli na zintegrowane inwestycje terytorialne.

- Budowa infrastruktury w nowej części strefy jest zakończona. Trwają tam już ostatnie prace, za chwilę rozpoczną się odbiory. Obszar przemysłowy w Węgrzcach Wielkich otworzymy oficjalnie pod koniec października, a jeszcze we wrześniu ogłoszone zostaną pierwsze przetargi na sprzedaż działek w tym rejonie (do gminy należy tam teren, mający w sumie ok. 20 ha - red.) - powiedział nam burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.