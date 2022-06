Gmina Wieliczka. Otworzą drogę powiatową w Małej Wsi. Autobusy wrócą na stałe trasy

Z powodu zamknięcia odcinka powiatowego traktu, musiano wyznaczyć objazdy dla dwóch linii wielickiej komunikacji miejskiej (W1 i Z1).

- Autobus W1 wróci na stałą trasą od 10 czerwca, a Z1 – od 13 czerwca. Wynika to z tego, że musimy mieć co najmniej jeden dzień na poinformowanie pasażerów o tych zmianach. Ponadto w przypadku linii Z1 musimy poczekać także na otwarcie kładki nad DK 94 (jest ona obecnie zamknięta dla ruchu z powodu budowy w tym rejonie kanalizacji sanitarnej- red.), co ma nastąpić w poniedziałek – mówi Krzysztof Kałuża, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Wieliczce.