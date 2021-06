Gmina Wieliczka. Pijana 36-latka spowodowała kolizję. Wiozła dwójkę dzieci

Zdarzenie miało miejsce 11 czerwca 2021 ok. godz. 8. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wieliczce zostali wezwani do Janowic, gdzie doszło do zderzenia renaulta oraz volkswagena.

- Mundurowi ustalili, że kierująca samochodem marki Renault nie upewniła się, że jest wyprzedzana przez volkswagena i skręciła w lewo z zamiarem zjazdu z drogi na pobliską posesję, powodując zderzenie z volkswagenem. W momencie zdarzenia, w pojeździe 36-latki znajdowała się dwójka dzieci w wieku 12 i 8 lat. 36-latka tuż po kolizji poprosiła kierowcę VW, aby ten poczekał na miejscu, gdyż … musi odwieźć dzieci do szkoły. Kobieta po kilkunastu minutach wróciła na miejsce stłuczki. Tam czekali już policjanci, którzy w ramach rutynowych czynności zbadali jej trzeźwość. Sprawczyni kolizji „wydmuchała” blisko 1,5 promila – podaje Policja.