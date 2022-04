Gmina Wieliczka. Poważny wypadek na drodze wojewódzkiej 964. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką Jolanta Białek

Na DW 964 w Jankówce w gminie Wieliczka zderzyły się pojazdy osobowy i ciężarowy. Poważne obrażenia odniósł ok. 20-letni mężczyzna. Na miejsce wypadku wzywano śmigłowiec c LPR fot. materiały Małopolska Alarmowo Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do groźnego wypadku doszło we wtorek (12 kwietnia) ok. godz. 16 na drodze wojewódzkiej 964 w Jankówce na granicy gmin Wieliczka i Dobczyce. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym poważne obrażenia odniósł młody mężczyzna. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa 964 jest zablokowana dla ruchu.