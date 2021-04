Gmina Wieliczka. W parku na Grabówkach powstanie obiekt rekreacyjno-kulturalny

Spór o fort św. Benedykt w Krakowie. Wojewódzki konserwator zabytków godzi się na jego sprzedaż. Co dalej?

Małopolski wojewódzki konserwator zabytków godzi się na to, aby gmina sprzedała jeden z najcenniejszych elementów Twierdzy Kraków - fort św. Benedykt. Ale stawia warunek. Chce, aby do przetargu zostało wprowadzone kryterium "najatrakcyjniejszego programu użytkowania, zagospodarowania oraz adaptacji zabytkowego obiektu". Ponadto program ma wcześniej uzyskać jego pozytywną opinię. Od wydanej przez konserwatora decyzji, dotyczącej sprzedaży budynku, gmina się odwołała, a dokumenty w tej sprawie trafiły do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zamiarowi pozbycia się fortu przez miasto sprzeciwiają się niektórzy krakowscy aktywiści. - Wyprzedaż publicznego majątku w Krakowie to ogromna bolączka - twierdzą.