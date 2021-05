Gmina Wieliczka. Z Podstolic do Krakowa autobusem. Nareszcie. Mieszkańcy czekali na to od 25 lat!

Dla liczących ok. 1000 mieszkańców Podstolic, to chwila historyczna, bo choć miejscowość graniczy z Krakowem, komunikacji publicznej w stronę Grodu Kraka nie było tu od połowy lat 90. minionego stulecia. Ponadto, choć w przypadku autobusu 214 (kursującego do tej pory do Grabówek) chodziło o wydłużenie jego trasy zaledwie o ok. 2 km, to musiano zabiegać o to bardzo długo.

Starania o wydłużenie tej linii rozpoczęła jeszcze poprzednia sołtys Podstolic Stefania Gawor, a kontynuowali radny miejski Wieliczki Ludwik Gawor oraz obecny sołtys wioski Paweł Miśkiewicz. Pierwsze przejazdy techniczne autobusu do Podstolic odbyły się jeszcze w lutym 2020 roku, ale wtedy projekt przesunięto na potem, m.in. z powodu pandemii.

Sprawa wróciła wiosną tego roku. W międzyczasie gmina Wieliczka wykonała – na zalecenie krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego - drobne prace drogowe w rejonie pętli autobusowej w Podstolicach, dostosowując tam infrastrukturę do potrzeb pojazdów MPK.