Gmina Wielka Wieś. Chcą robić porządki w korytach i na brzegach rzek Prądnik, Wedonka i Kluczwoda Barbara Ciryt

Prace na rzekach w gminie Wielka Wieś są realizowane od 2020 roku i mają być kontynuowane Fot. gmina Wielka Wieś Zobacz galerię (8 zdjęć)

Roboty przy odmulaniu, porządkowaniu i wzmacnianiu rzek na terenie gminy Wielka Wieś są konieczne ze względu na bezpieczeństwo i estetykę kilku miejscowości. Takie prace gmina we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie prowadzi od 2020 roku. Idą na to setki tysięcy złotych. Zadanie należy do Wód Polskich, ale gmina zobowiązuje się za każdym razem dotować prace. Obecnie wielkowiejscy radni uznali, że roboty związane z utrzymaniem koryt rzek należy kontynuować.