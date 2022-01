Gmina Wielka Wieś. Otwierają lodowisko przy urzędzie gminy. Łyżwiarzy obowiązuje 1,5 metrowy dystans Barbara Ciryt

W Szycach w gminie Wielka Wieś rusza ślizgawka. Będzie czynna popołudniami w dni powszednie, a w soboty, niedziele i święta od przedpołudnia do wieczora. Chociaż jeździć będzie można do godz. 21, to ostatnie wejścia będą o 20. Otwarcie lodowiska zaplanowano na 12 stycznia o godz. 15.