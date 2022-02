Gmina Wielka Wieś. Uruchomiono nową linię agloekspressu. Autobus 310 zastąpił linię 210

Ten agloekspress - kolejny uruchomiony dzięki współpracy Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z okolicznymi gminami. Wcześniej kursy linii 307 i 337 zaczęły dwa agloekspressy z gmin powiatu krakowskiego: Zielonki i Michałowice, a następnie linia 301 z powiatu wielickiego z gmin Niepołomice i Wieliczka. Teraz jeździ już czwarty autobus aglomeracyjny przyspieszony linia 310, zastąpiła ona linie 210 i poza miastem jeździ po jej trasie.

Nowy autobus przystanki końcowe ma w dwóch miejsca w gminie Wielka Wieś. Dłuższe kursy docierają do na pętli w Będkowicach, a krótsze do pętli Biały Kościół Murownia. Po decyzjach o uruchomieniu autobusu mieszkańcy i samorządowcy z gminy Wielka Wieś interweniowali, żeby o zmiany przystanków w Krakowie, bo tam autobus ten zatrzymuje się na co drugim przystanku. Chodziło o dodanie przystanku na ul. Stawowej. Rozmowy władz gminy Wielka Wieś z ZTP w Krakowie dały pozytywny efekt i ten przystanek dołożono do rozkładu jazdy.