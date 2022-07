Gmina Wielka Wieś. Wybudują nową szkołę dla kilkuset dzieci. Gmina kupiła działkę w Modlniczce

Trwają szacunki, rozmowy, analizy związane z inwestycją. Wstępnie planuje się, że będzie to duży, nowoczesny budynek. O tym, że nowa szkoła jest niezbędna, nikt nie ma wątpliwości. Jak nam wielokrotnie mówił wójt Krzysztof Wołos - w placówkach oświatowych z roku na rok robi się ciaśniej.

To ze względu na intensywną zabudowę mieszkaniową, zwłaszcza w południowej części gminy. Wójt wyliczał nam, że każdego roku do gminy przybywa około 500 mieszkańców. Napływający ludzie to rodziny z małymi dziećmi lub pary zakładające rodziny. Ta sytuacja sprawia, że władze muszą myśleć o rozbudowie infrastruktury i zapewnieniu miejsc dzieciom w przedszkolach i szkołach.