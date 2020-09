Gmina Wielka Wieś. Z sentymentu do ratownictwa. Tajemnicze historie unikatowych eksponatów strażackich, medycznych i policyjnych

Jako pierwszy przybył śmigłowiec Kania, z którego przyglądano się pielgrzymkom papieża Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Potem pojawiały się kolejne pojazdy - nysa reanimacyjna, która strzegła bezpieczeństwa na uroczystościach w Auschwitz; karetka obsługująca wizyty Lecha Wałęsy w Krakowie; policyjne cinquecento używane do transportu psów tropiących oraz strażacki magirus pojazd-drabina zamówiony na olimpiadę w Innsbrucku, który potem Austriacy przekazali do partnerskiego miasta Krakowa, stąd trafił do Skawiny, następnie do Słomniki, a w końcu do muzeum.

- Każdy z pojazdów i maszyn ma swoją ciekawą historię - mówi Łukasz Pieniążek, prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Muzeum Ratownictwa w Krakowie.

Obok eksponatów i ciekawostek historycznych samo prowadzenie muzeum jest ciekawostką, bo działa ono jako stowarzyszenie OSP. Prowadzi je grupa pasjonatów. Zdobywają pojazdy ratownicze, uzupełniają ich wyposażenie, remontują, konserwują, poświęcają swój czas, własne pieniądze i robią wystawy.