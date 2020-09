Gmina Zabierzów. Strażacy wsparli szkoły, dowieźli maseczki jednorazowe i płyny dezynfekujące

Środki ochronne, płyny do dezynfekcji i maseczki przeznaczone dla uczniów oraz nauczycieli w gminie Zabierzów dotarły do szkół dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników. Środki ochronne przekazało Ministerstwo Zdrowia na zamówienie szkół - trafiły one do JRG 5 w Krakowie, a dalej do szkół rozwieźli je druhowie.

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły? - Przydzielonych środków ochronnych było sporo. Dyrektorzy mieli kłopot, czym to dowieźć do placówek edukacyjnych, dlatego zorganizowaliśmy się w kilka jednostek i dostarczyliśmy wszystko do szkół - mówi Marcin Cieślak, prezes Zarządu Gminnego OSP w Zabierzowie oraz pełnomocnika wójta Gminy Zabierzów ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. W akcji pomocowej bali udział strażacy z OSP: Balice, Karniowice, Kobylany, Rudawa, Zabierzowów. Do szkół w gminie trafiło 1875 litrów płynu dezynfekującego i 6650 maseczek. Za pomoc w rozwiezieniu tego wszystkiego dziękowali druhom dyrektorzy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie oraz szkół samorządowych. Akcja została przeprowadzona tak, żeby zabezpieczyć szkoły - uczniów i nauczycieli przed rozpoczęciem roku szkolnego. Czytaj także Znamy wyniki referendum w Skale

Skawina. Zakład przetwarzania odpadów w centrum miasta?

Podkrakowska wieś będzie mieć obwodnicę

Rowerem po gminie Zielonki. Tak to kiedyś wyglądało! Wideo