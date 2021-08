Gmina Zabierzów. W kozim gospodarstwie, czyli tam, gdzie zbierają suchy chleb Barbara Ciryt

Gdy małżonkowie Agnieszka i Jarosław Strusińscy przeprowadzili się na wieś - do Zelkowa w gminie Zabierzów, nie myśleli, że będą wypasać kozy w podkrakowskich dolinkach i produkować sery. To było parę lat temu. Pani Agnieszka przestała właśnie karmić piersią małą córeczkę Matyldę, a dziecko potrzebowało dobrego mleka. Do tego gospodarstwo wymagało troski właścicieli pracujących zawodowo. Trzeba było się zorganizować i przy okazji spełniać marzenia o życiu w zgodzie z naturą. Wtedy pan Jarosław obiecał żonie, że kupi "mleczarnię i kosiarkę". I kupił... kozę. Tak zaczęła się przygoda Strusińskich z kozim gospodarstwem.