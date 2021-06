Gmina Zielonki. Akcja krwiodawstwa - wsparło ją prawie 40 dawców

Kraków. Oddaj krew, uratuj komuś życie. AGH zaprasza do udziału w Wampiriadzie

Co roku rozpoczynające się wakacje dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oznaczają mniejszą liczbę krwiodawców. Jednocześnie jest to okres, w którym zapotrzebowanie na krew wzrasta z powodu większej liczby różnego rodzaju wypadków. Ten rok jest jeszcze trudniejszy – z racji trwającej pandemii koronawirusa dawców jest mniej niż w latach ubiegłych. By wspomóc Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie AGH organizuje więc letnią edycję „Wampiriady”. Akcja potrwa od 7 do 11 czerwca.