Gmina Zielonki. Artystyczne ferie w folwarku, na stokach i lodowiskach oraz na treningach sportowych

Zajęcia pracowni EcoArt w Folwarku Kultura, filii CKPiR znajdującej się w byłej szkole podstawowej w Owczarach, są wciąż dostępne, można się jeszcze zapisać (telefonicznie: 12 665 10 87 wew. 26 lub mailowo: [email protected]). Odbywają się one do końca ferii w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 13 -15, a we wtorki dodatkowo w godzinach 16 -18. Nowymi technikami pracy twórczej uczestnicy są zaskakiwani za każdym razem. Najpierw za pomocą farb akwarelowych, tuszy alkoholowych i tektury robili kolorowe zimowe pejzaże. Potem odbywały się zajęcia ceramiczne w nowej pracowni. Każdy wykonał z gliny rybę i zdobił na swoje własne sposoby.

Kolejne atrakcje przygotowano dla kilkunastoosobowej grupa dzieci i młodzieży, która pojechała na tydzień na Sądecczyznę. Uczestnicy tej wyprawy spacerowali po malowniczym Nowym Sączu, podziwiali Krynicę i pasmo Jaworzyny Krynickiej z wieży widokowej, mieli też okazję spróbować słynnej wody z krynickich źródeł. Przygotowano dla nich jazdę na nartach i łyżwach oraz ognisko i dyskoteki. W programie przewidziano także zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, z uwzględnieniem muzealnych warsztatów. Ten wyjazd zorganizowało Centrum Kultury we współpracy ze stowarzyszeniem Zachariasz.