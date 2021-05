Gmina Zielonki. Młody pasażer zaatakował kontrolerów biletów i znieważył policjantów. Usłyszał sześć zarzutów

- Został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do komisariatu, gdzie ustalono jego personalia. Okazał się nim 17-latek z gminy Zielonki. Przez całą interwencję mężczyzna był agresywny i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, nie chciał wsiąść do radiowozu, a kiedy został już do niego doprowadzony, to rzucał się wewnątrz. Kopał gdzie popadnie, nawet w szybę radiowozu. W pomieszczeniu dla zatrzymanych mężczyzna oznajmił, że jest chory na koronawirusa, co w rezultacie, po przebadaniu go testem w szpitalu, okazało się kłamstwem

- mówi rzeczniczka policji.

Jeszcze tego samego dnia 17-latek usłyszał sześć zarzutów dotyczących znieważenia funkcjonariuszy policji, naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia kontrolerów biletów MPK, a także kierowania wobec jednego z nich gróźb pozbawienia życia. Za te przestępstwa grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Młody mężczyzna odpowie również z kodeksu wykroczeń za niestosowanie się do nakazu noszenia maseczki ochronnej oraz wprowadzenie w błąd policjantów co do stanu swojego zdrowia, wywołując tym dodatkową, niepotrzebną czynność z jego udziałem.