Gmina Zielonki. Pijany kierowca, pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy. Był poszukiwany, wpadł w ręce policji Barbara Ciryt

Narkotyki znalezione u 27-latka Fot. KPP Kraków

27-letni mężczyzna był poszukiwany do odsiadki, wpadł podczas kontroli drogowej. Zachowywał się podejrzanie na drodze, zatrzymali go mundurowi z powiatu krakowskiego. Trafił do zakładu karnego.